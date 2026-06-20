Meta Subscription Plans: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ‘ಪ್ಲಸ್’ (Plus) ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನವೋಮಿ ಗ್ಲೈಟ್ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ 3.99 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹377) ಆಗಿದ್ದು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.99 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹282) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಮೆಟಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಮೆಟಾ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವೇ 125 ರಿಂದ 145 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೆಟಾದ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. AI ಮೇಲಿನ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ಒತ್ತಡವೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಹೊಸ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇತರರ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ‘ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಮೋಡ್’ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ?
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಥೀಮ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಚಾಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬರಲಿದೆ ‘ಮೆಟಾ ಒನ್’ ಯೋಜನೆ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ವಿವಿಧ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ‘ಮೆಟಾ ಒನ್’ (Meta One) ಎಂಬ ಏಕೀಕೃತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಕಂಪನಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೆಟಾ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ AI ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು AI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7.99 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 19.99 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.