/530 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್‌, ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್: MG Hector Hawk ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ!

MG Hector Hawk Plug-in Hybrid: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MG Motor ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ MG Hector Hawk Plug-in Hybrid SUV ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 530 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
530 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, MG Hector Hawk ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 530 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್
Hawk ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ Hectorಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ಹೊಸ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್ ಗ್ರಿಲ್
* LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು DRL
* ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು
* ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ
* ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್
* ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಡಿ ಫಿನಿಶ್
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ SUVಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಗಳು
* ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
* ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್
* ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು
* ವೈರ್ಲೆಸ್ Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay
* ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
* ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
* 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
MG ತನ್ನ ಹೊಸ SUVಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು
* ABS ಹಾಗೂ EBD
* ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC)
* ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್
* ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS)
* ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
ಮಹೀಂದ್ರಾ SUVಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MG Hector Hawk ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV ಸರಣಿ, ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUVಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?
ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ MG Hector Hawk ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ SUV ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ Hectorಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ?
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್, ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ MG Hector Hawk ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.