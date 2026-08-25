MG Hector Tomahawk EV Launch in India: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು JSW MG Motor India ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ MG Hector Tomahawk EVಯನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 500–550 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೇಂಜ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ADAPT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ SUVಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV
MG Hector Tomahawk EVಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಮೂರು ಸಾಲಿನ 7-ಸೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SUVಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7-ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, MGಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
550 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್?
MG Hector Tomahawk EVಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 550 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಂತಹ ರೇಂಜ್ ನಗರ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅಂತಿಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನ MG ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ರೇಂಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
136 PS ಪವರ್, 200 Nm ಟಾರ್ಕ್?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ SUV ಸುಮಾರು 136 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 200 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನ ತ್ವರಿತ ಟಾರ್ಕ್ನಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ 7-ಸೀಟರ್ SUV ಆಗಿದ್ದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವುದು MGಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ADAPT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
MG Hector Tomahawk EVಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ADAPT ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ADAPT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ MG ತನ್ನ EV ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ MG Hector Tomahawk EV ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ C-ಆಕಾರದ LED DRLs, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮುಂತಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು SUVಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
12.8 ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12.8 ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
Level-2 ADAS ಕೂಡ ಇರಬಹುದೇ?
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ MG ಹೊಸ SUVಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ Level-2 ADAS ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ADAS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
MG Hector Tomahawk EVಯ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹18 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿ ₹20–30 ಲಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ SUVಯಿಂದ EVಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ MG Hector Tomahawk EV ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಈ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ MG Hector Tomahawk EVಗೆ Mahindra XEV 9S, Kia Carens Clavis EV ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ Tata Safari EV ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 7-ಸೀಟರ್ EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MG ತನ್ನ ಹೊಸ SUV ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 550 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೇಂಜ್, 7-ಸೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ADAPT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ADASನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ MG Hector Tomahawk EV ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, ರೇಂಜ್, ಪವರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿವರಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ.