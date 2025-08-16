Laptop without keyboard and mouse: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ AI ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಇಲ್ಲದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 2030 ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಯುಗವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಡೇವಿಡ್ ವೆಸ್ಟನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ GenZ ಹಳೆಯ DOS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಕೊಪಿಲಟ್ AI ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಂಡೋಸ್ 11ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಉಪಕರಣವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇ ಕೊಪಿಲಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಂದು ಡೇವಿಡ್ ವೆಸ್ಟನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತರಲಾಗುವುದು.