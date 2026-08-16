/Mivi Earbuds: ₹4,499 ಬೆಲೆಯ TWS ಕೇವಲ ₹599ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 87% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Mivi DuoPods Infinity price: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಫರ್ವೊಂದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. Mivi DuoPods ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ Flipkart ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ₹4,499 ಬೆಲೆಯ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ₹599ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 87% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯು 3D Sound, 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, AI-ENC, Game Mode ಮತ್ತು Voice Assist ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ₹599 ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹19 Protect Promise Fee ಕೂಡ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
₹4,499 ಬೆಲೆಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ₹599ಕ್ಕೆ!
Mivi DuoPods Infinityಗೆ Flipkartನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಲೆ ₹4,499 ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ 87% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ₹599ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. Flipkartನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಕೂಪನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
70 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್
ಈ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವವರು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. Flipkart ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ up to 70 hours battery life ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
3D Sound ಮತ್ತು AI-ENC ಫೀಚರ್
Mivi DuoPods Infinityನಲ್ಲಿ 3D Sound ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಆಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ಸೀರೀಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯೋ ಫೀಚರ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ AI-ENC (Environmental Noise Cancellation) ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ENC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ Noise Cancellation ಹೊಂದಿರುವ ANC ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ Game Mode
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ Game Mode ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ನಡುವಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗೀತ, YouTube, OTT ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ Voice Assist ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ Voice Assistantಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
Bluetooth ಸಂಪರ್ಕ
Mivi DuoPods Infinityನಲ್ಲಿ Bluetooth 5.3 ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Flipkart ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. Bluetoothನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು True Wireless ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೇಸ್ ಮೂಲಕ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
₹599 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ₹599 ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Mivi DuoPods Infinity ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, AI-ENC, 3D Sound, Game Mode ಮತ್ತು Bluetooth 5.3ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು Flipkartನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ, ಕೂಪನ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ವಾರಂಟಿ, ರಿಟರ್ನ್ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ₹599 ಬೆಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹4,499 ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ₹599ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ Mivi DuoPods Infinity ಸದ್ಯದ ಬಜೆಟ್ TWS ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 87% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ 70 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ, 3D Sound, AI-ENC ಮತ್ತು Game Modeನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ Flipkartನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.