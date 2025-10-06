English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DL/RCನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲೇ ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದರೆ RTO ಕಚೇರಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು : ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ

ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 6, 2025, 03:00 PM IST
  • ನೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
  • DL ಮತ್ತು RCನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು?

DL/RCನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲೇ ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದರೆ RTO ಕಚೇರಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು : ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ

ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳು (DL) ಮತ್ತು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಗಳಿಗೆ (RC) ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ : 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು RTO ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಶರವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ : ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ದರ ಕುಸಿತ ! ಆದರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ : 
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು  ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪರಿವಾಹನ್ ಅಥವಾ ಸಾರಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (DL) ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

DL ಮತ್ತು RCನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು? : 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoRTH) ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

- ಮೊದಲು, ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (vahan.parivahan.gov.in ಅಥವಾ sarathi.parivahan.gov.in) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು  ಪಾಪ್-ಅಪ್ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 
- ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು QR ಕೋಡ್‌ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೇರವಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
- ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಿಂದ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ. 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, RTO ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ : 
ನಿಮ್ಮ DL ಮತ್ತು RCನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು RTO ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ  ಅಕ್ಸೆಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

