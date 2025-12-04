English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಈ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ

ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಈ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ

ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ  ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5, 2025 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 4, 2025, 01:59 PM IST
  • 2025 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಈ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ

ಈ ವರ್ಷ, 2025 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು?: 
ಈ  ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5, 2025 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Redmi 15C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇದು ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ? : 
ಚಂದ್ರನ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? : 
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಜಿ (Perigee)ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಜಿ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 221,975 ಮೈಲುಗಳು (357,218 ಕಿಮೀ) ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹493ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? : 
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು, ಚಂದ್ರೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

