ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಈ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ

ಈ ವರ್ಷ, 2025 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು?:
ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5, 2025 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ? :
ಚಂದ್ರನ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ಮೂನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? :
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಜಿ (Perigee)ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಜಿ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 221,975 ಮೈಲುಗಳು (357,218 ಕಿಮೀ) ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? :
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು, ಚಂದ್ರೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ.