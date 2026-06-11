Instagram account hack : ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳ ಸರಣಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಲೋಪವೇ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ : ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತುಹೋದ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ತನ್ನ 'ಹೈ ಟಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (High Touch Support System) ಎಂಬ AI ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ದೋಷವನ್ನೇ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? : ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು (Support Bots) ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಮೇಲ್ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ, ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ (Password Recovery) ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದಾಳಿ : ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಣಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಖರವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಾ ನೀಡಿದ ತುರ್ತು ಸಲಹೆ: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟು-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ (2-Factor Authentication - 2FA) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳೇ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಲು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ
2-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಚವನ್ನು ನೀಡಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 2FA ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಸೆಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಲಾಗಿನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಯತ್ನ ನಡೆದರೆ ಬರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ.