  • Kannada News
  • Technology
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

Most Expensive Car in India :  ಭಾರತ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೆಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:20 AM IST
  • ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

Most Expensive Car in India : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್‌ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯಾಗುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದರೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಟಾಪ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Year Ender 2025: 2025ರ ಗೂಗಲ್ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಹಿರಂಗ! ಇಡೀ ವರ್ಷ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ...

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕುಲಿನನ್ ಸರಣಿ II. ಈ ಕಾರು ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 10.50 ಕೋಟಿ, whereas ಟಾಪ್-ಮೊಡಲ್ ‘ಕುಲಿನನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸರಣಿ II’ ಬೆಲೆ ರೂ. 12.25 ಕೋಟಿ. ಇವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಕುಲಿನನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.99 ಕೋಟಿ ರಿಂದ 10.48 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಘೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ II ಬೆಲೆ ರೂ. 8.95 ಕೋಟಿ – 10.52 ಕೋಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Oppo Find X9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರೇಸ್ ಎಂದರೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು – ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಭಾರತದ ಅತೀ ದುಬಾರಿ EV ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 7.50 ಕೋಟಿ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 530 ಕಿಮೀ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಈ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರು. ಬೆಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

