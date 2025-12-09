Year Ender 2025: 2025ರ ಗೂಗಲ್ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಹಿರಂಗ! ಇಡೀ ವರ್ಷ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ...

Most Searched Top Trends Word: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ವರ್ಷ 2025 ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ, ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಜೆಮಿನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್, ಜೆಮಿನಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ:
ಈ ವರ್ಷ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರತದ ಹೃದಯಬಡಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪದ "ಜೆಮಿನಿ". ಇದು AI ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ:
ಗೂಗಲ್ನ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಟಾಪ್ ಐದು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್
ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಸಯಾರಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಂತಹ ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
AI ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು: ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
AI ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಗ್ರೋಕ್, ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಂತಹ ಪರಿಕರಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಘಿಬ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ AI ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪದಗಳು:
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜೆಮಿನಿ AI ಫೋಟೋ
ಗ್ರೋಕ್
ಡೀಪ್ಸೀಕ್
ಗೊಂದಲ
ಗೂಗಲ್ AI ಸ್ಟುಡಿಯೋ
ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಘಿಬ್ಲಿ ಕಲೆ
ಹರಿವು
ಘಿಬ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್
ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು: ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪದಗಳು ಯಾವುವು?
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು: "ಜೆಮಿನಿ ಟ್ರೆಂಡ್" ಗೂಗಲ್ "ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು" ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ "ಘಿಬ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್", "3D ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್", "ಜೆಮಿನಿ ಸೀರೆ ಟ್ರೆಂಡ್" ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಯಾರಾ
ಕಾಂತಾರ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1
ಕೂಲಿ
ಯುದ್ಧ 2
ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್
ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಆಟ
ಪಂಚಾಯತ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು
ಪಾತಾಳ್ ಲೋಕ್
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಭೂಕಂಪದ ನವೀಕರಣಗಳು, AQI ಮಟ್ಟಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಸೈಯಾರಾ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
