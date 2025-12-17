English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದೊಂದನ್ನೇ...

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದೊಂದನ್ನೇ...

Most Watched YouTube Video: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 17, 2025, 06:41 PM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
  • ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2025 ರ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Trending Photos

10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ! ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚಲಾವಣೆ?
camera icon9
currency shortage
10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ! ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚಲಾವಣೆ?
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
camera icon5
Jordan
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ&quot;..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?
camera icon5
Brahmagantu Serial
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ"..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..
camera icon13
Samsaptak Rajyog 2025 Lucky Rashifal
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದೊಂದನ್ನೇ...

Most Watched YouTube Video: ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರೆದು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಿವೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

YouTube ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2025 ರ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸೈಯಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಚ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಂಭಮೇಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಂಗ್‌ಟಂಗ್‌ಟಂಗ್‌ಸಹೂರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಲಬುಬು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಪಾಪ್ ಡೆಮನ್‌ಹಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗೋದು ಖಚಿತ

ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್‌
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಜಲ್ ಗಬಾ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಪ್ರೊ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವ್ ಶಶಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೇರಾ ಟ್ರಿಗನ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಶ್ರೇಯಾನ್ಶ್ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಿದಾನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಎಲ್ ಬಿಆರ್‌ಒ ಬಿಜು ರಿತ್ವಿಕ್ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್ 5 ಹಾಡುಗಳು.
ಸಯಾರಾ, ರಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಕಿ ರಾನು, ಶಾಕಿ, ರಾಮ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ತೇರಿ ರಂಜೋಲ್ ಬೋಲೆ ಗಿ ಹಾಡುಗಳು 2025 ರ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪೋನ್‌ ಖರೀದಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಪ್ಶನ್ಸ್‌, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೀಲ್‌

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

youtube trending topicsyoutube trendingyoutube trending indiaಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ

Trending News