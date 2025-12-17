ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದೊಂದನ್ನೇ...

Most Watched YouTube Video: ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರೆದು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಿವೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
YouTube ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2025 ರ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸೈಯಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಚ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಂಭಮೇಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಂಗ್ಟಂಗ್ಟಂಗ್ಸಹೂರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಲಬುಬು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಪಾಪ್ ಡೆಮನ್ಹಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಜಲ್ ಗಬಾ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಪ್ರೊ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವ್ ಶಶಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೇರಾ ಟ್ರಿಗನ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಶ್ರೇಯಾನ್ಶ್ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಿದಾನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಎಲ್ ಬಿಆರ್ಒ ಬಿಜು ರಿತ್ವಿಕ್ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಹಾಡುಗಳು.
ಸಯಾರಾ, ರಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಕಿ ರಾನು, ಶಾಕಿ, ರಾಮ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ತೇರಿ ರಂಜೋಲ್ ಬೋಲೆ ಗಿ ಹಾಡುಗಳು 2025 ರ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
