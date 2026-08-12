Moto G Max India Launch: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Motorola ತನ್ನ ಹೊಸ Moto G Max ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ Snapdragon ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Moto G Max ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು Water Touch ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. Motorola ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ, ಗೇಮಿಂಗ್, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವುದು Motorolaದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Moto G Maxನಲ್ಲಿ 6.72 ಇಂಚಿನ FHD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ Corning Gorilla Glass 7i ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಲಿದೆ. Motorola ಫೋನ್ಗೆ MIL-STD-810H ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Snapdragon ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಶಕ್ತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ Moto G Max ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6GB LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. Motorola ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Android 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡು Android OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
50MP Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP Sony LYT-600 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ಗೆ Motorola ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು Dolby Atmos ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು.
Water Touch 2.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Moto G Maxನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ Water Touch ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಕೈಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫೀಚರ್ ಆಗಬಹುದು.
ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
Moto G Max ಅನ್ನ Motorola ಮೂರು Pantone ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. Pantone Stargazer, Pantone Malaga ಮತ್ತು Pantone Alaskan Blue ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, Luxury Satin Finish ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
Moto G Maxನ ಭಾರತ ಬೆಲೆಯನ್ನ Motorola ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹30,000ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Moto G Max ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Motorola ವೆಬ್ಸೈಟ್, Flipkart ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಲಾಂಚ್ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಆಫರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Snapdragon 6s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ, Android 16 ಮತ್ತು Water Touch ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ Moto G Max ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.