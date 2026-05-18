ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ G-ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಾದ ಮೋಟೋ G37 ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮೋಟೋ G37 ಗಳನ್ನ ಮೇ 19ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೋಟೋ G37 ಪವರ್ ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Moto G37 India Launch: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ Moto G37 ಮತ್ತು Moto G37 Power ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 7000mAh ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Moto G37 Power ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Moto G37 Powerನಲ್ಲಿ 7000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 30W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ Moto G37 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 20W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ MediaTek Dimensity 6400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 6.67 ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, Dolby Atmos ಸ್ಪೀಕರ್, 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ Android 16 ಆಧಾರಿತ Hello UI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ IP64 ರೇಟಿಂಗ್, Gorilla Glass Ceramic ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. Reddit ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ 4GB RAM ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Moto G37 Power ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. Motorola ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಮ ದರದ 5G ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.