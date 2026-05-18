Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /30W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: Moto G37 Power ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

30W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: Moto G37 Power ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ G-ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಮೋಟೋ G37 ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮೋಟೋ G37 ಗಳನ್ನ ಮೇ 19ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೋಟೋ G37 ಪವರ್ ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 18, 2026, 12:58 PM IST|Updated: May 18, 2026, 12:58 PM IST
30W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: Moto G37 Power ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Jan Aushadhi Kendra Karnataka12 min ago
2

ಕೇವಲ ₹5 ಸಾವಿರಕ್ಕೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: Foxsky Android TVಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

Foxsky Smart TV23 min ago
3

ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್‌ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ!.. ಇಲ್ಲಿದೆ PBKS ಸೋಲಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್

IPL 202634 min ago
4

ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ K ರಾಜನ್ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ.. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ

k rajan36 min ago
5

30W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: Moto G37 Power ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

Moto G37 Power42 min ago