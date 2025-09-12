English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola Edge 60 Fusion: ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್

ಮೊಟೊರೊಲಾ Edge 60 ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ 3,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:19 AM IST
  • ಮೋಟೋರೋಲಾ Edge 60 ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ
  • ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 3,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ
  • ಇದು 5500mAhನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ & 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Motorola Edge 60 Fusion: ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್

Motorola Edge 60 Fusion Smartphone: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Edge 60 ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮೋಟೋರೋಲಾ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಫೋನ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 3,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಕೊಡುಗೆಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 5500mAhನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ Edge 60 ಫ್ಯೂಷನ್  

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 22,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಫೋನ್ 25,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು 3,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 24,350 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌! ಅದರ್ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು

ಮೊಟೊರೊಲಾ Edge 60 ಫ್ಯೂಷನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 3D ಬಾಗಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟಚ್ 3.0 ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಪನವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 5,500mAhನ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 68W ಟರ್ಬೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋ UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಆಧಾರಿತ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್‌... ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 5,550 ರೂಪಾಯಿ!

ಈ ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 13MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್, IP68, IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

