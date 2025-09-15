Motorola Edge 60 Pro 5G Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಈ ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ MRPಗಿಂತ 12,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಡೀಲ್ ಬಹಿರಂಗ
ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 16GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 29,999 ರೂ., 33,999 ರೂ. ಮತ್ತು 37,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ MRP 36,999 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಳಿತಾಯ..! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಳಸಿ.. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 24,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ MRPಗಿಂತ 7,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಪೆಂಟಾಟೋನ್ ಡ್ಯಾಜ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಪೆಂಟಾಟೋನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾಟೋನ್ ಗ್ರೇಪ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ HD ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1.5K ಅಂದರೆ 2712 x 1220 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 4500 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಎಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಗುವುದು ಈ ಭತ್ಯೆ ! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ
Motorola Edge 60 Proನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 8350 Extreme ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 16GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು 6000mAhನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್, 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ 3-ಇನ್-1 ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.