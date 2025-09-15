English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola Edge 60 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ; 12‌,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ 5G ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ-ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ನ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 15, 2025, 12:54 PM IST
  • ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ
  • Motorola Edge 60 Proನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 8350 Extreme ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ

Motorola Edge 60 Pro 5G Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಈ ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ MRPಗಿಂತ 12,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಡೀಲ್ ಬಹಿರಂಗ

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 16GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 29,999 ರೂ., 33,999 ರೂ. ಮತ್ತು 37,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ MRP 36,999 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಉಳಿತಾಯ..! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಬಳಸಿ.. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 24,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ MRPಗಿಂತ 7,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಪೆಂಟಾಟೋನ್ ಡ್ಯಾಜ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಪೆಂಟಾಟೋನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾಟೋನ್ ಗ್ರೇಪ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ HD ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1.5K ಅಂದರೆ 2712 x 1220 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 4500 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಎಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಗುವುದು ಈ ಭತ್ಯೆ ! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

Motorola Edge 60 Proನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 8350 Extreme ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 16GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದು 6000mAhನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 15W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್, 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ 3-ಇನ್-1 ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

