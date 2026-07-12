/7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ: Motorola Edge 70 Fusion ಬಿಡುಗಡೆ

Motorola Edge 70 Fusion Price: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟೋರೊಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ Motorola Edge 70 Fusion ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Motorola Edge 70 Fusion ಫೋನ್ Pantone Blue Surf ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಮೂಳ ಬೆಲೆ ₹42,999** ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹28,100ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 35% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Motorola Edge 70 Fusionನಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪರದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. AMOLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Snapdragon 7s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Qualcommನ Snapdragon 7s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 2.7GHz ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. Android 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಅನುಕೂಲವೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
50MP Sony LYTIA ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ Motorola Edge 70 Fusionನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ Sony LYTIA 710 ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Optical Image Stabilization (OIS) ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶೇಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ – ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
68W TurboPower ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 68W TurboPower ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
Motorola Edge 70 Fusionನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
Motorola Edge 70 Fusionನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹42,999 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹28,100ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Snapdragon 7s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP Sony OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Motorola Edge 70 Fusion ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.