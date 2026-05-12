Motorola Edge 70 Pro+ Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5G ಫೋನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. Motorola ತನ್ನ ಹೊಸ Motorola Edge 70 Pro+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Motorola Edge 70 Pro+ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon ಸರಣಿಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Androidನ ಕ್ಲೀನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Motorola Edge 70 Pro+ ಭಾರೀ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದೆಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 125W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Motorola Edge 70 Pro+ಗೆ OnePlus 14, Samsung Galaxy S26 ಹಾಗೂ iQOO 15 Pro ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ Motorola ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.