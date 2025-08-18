English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola G45 5G: ₹14,999 ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹2,199ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ!

Motorola G45 5G: ನೀವು Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 2,199ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.  ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 18, 2025, 10:54 AM IST
  • ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಈ Motorola ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
  • 6.5-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Trigrahi Raja Yoga 2025
ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ.. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ರೇಟ್‌?
camera icon6
Gold price today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ.. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ರೇಟ್‌?
Motorola G45 5G: ₹14,999 ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹2,199ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ!

Motorola G45 5G SmartPhone:ನೀವು Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 2,199 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ Motorola ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Flipkartನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ಗಳು

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 4GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14,999 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹10,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹14,663 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 9,800 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಫರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 2,199 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Motorola G45 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು

* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.5-ಇಂಚಿನ HD+, 120Hz

* ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen3

* ಸ್ಟೋರೇಜ್: 8GB, 128GB

* ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh, 20W

* ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP + 2MP, 16MP

* OS: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14

ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 20W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದಂಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..!

About the Author
Motorola G45 5GMotorola G45 5G priceMotorola G45 5G cameraMotorola G45 5G batteryMotorola G45 5G specs

Trending News