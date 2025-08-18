Motorola G45 5G SmartPhone:ನೀವು Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 2,199 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ Motorola ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Flipkartನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳು
ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 4GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14,999 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹10,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹14,663 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 9,800 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಫರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 2,199 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Motorola G45 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು
* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.5-ಇಂಚಿನ HD+, 120Hz
* ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen3
* ಸ್ಟೋರೇಜ್: 8GB, 128GB
* ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh, 20W
* ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP + 2MP, 16MP
* OS: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14
ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 20W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದಂಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..!