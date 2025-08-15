English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹9000ಗೆ 3 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Motorola G45 5G Smartphone:ನೀವು Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ 9000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. Motorolaನಿಂದ 3 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:21 PM IST
  • ಕೇವಲ Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿರಿ
  • 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌
  • ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.5-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Motorola G45 5G Smartphone: ನೀವು Motorola G45 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು 9000 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ Motorola ಫೋನ್, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನು Flipkartನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ Freedom Saleನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರಾಟವನ್ನು Flipkartನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ಗಳು

ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 128GB ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 10,999 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ 11,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು 9,000 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ G45 5G ಬೆಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು
4GB RAM + 128 GB 10,999 ರೂ. 2,000 ರೂ. ವರೆಗೆ
8GB RAM + 128 GB 11,999 ರೂ. 2,000 ರೂ. ವರೆಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ

Motorola G45 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.5-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3 ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 8GB RAMವರೆಗೆ ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಮೊಟೊರೊಲಾ G45 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.5 ಇಂಚಿನ HD+, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s ಜೆನ್3
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 8GB, 128GB
ಬ್ಯಾಟರಿ 5000mAh, 20W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 2MP, 16MP
os ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14

ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 20W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು! ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್‌ ಧಮಾಕ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್..

 

