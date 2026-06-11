Motorola G45 5G Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿ45 5G ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. Brilliant Green ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Motorola G45 5Gನಲ್ಲಿ 6.5 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Motorola G45 5G ತನ್ನ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿವರಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Motorola G45 5Gನಲ್ಲಿ 5000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 33W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
5G ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸುಗಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹10,997ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, No Cost EMI ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Motorola ತನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲೋಟ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, Motorola G45 5G ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, Snapdragon 6 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.