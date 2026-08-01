Motorola G57 Power 5G Smartphone: ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Motorola ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. Motorola G57 Power 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 7000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, Snapdragon 6s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 50MP Sony LYT-600 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹21,999 ಆಗಿದ್ದು, ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಕೇವಲ ₹20,140ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
6.72 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Motorola G57 Power 5Gಯಲ್ಲಿ 6.72 ಇಂಚಿನ Full HD+ (FHD+) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1050 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Snapdragon 6s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 2GHz ವೇಗದ CPU ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. Android ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
Motorola G57 Power 5Gಯಲ್ಲಿ 8GB RAM ಹಾಗೂ 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
50MP Sony LYT-600 ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ Sony LYT-600 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ವಿಶಾಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
7000mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಈ ಫೋನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ 7000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
33W TurboPower ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 33W TurboPower Fast Charging ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
IP64 ರೇಟಿಂಗ್
Motorola G57 Power 5G IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಫೋನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
5G ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ Wi-Fi, Bluetooth, GPS ಹಾಗೂ USB Type-C ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
Motorola G57 Power 5Gಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹21,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ₹20,140ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, Snapdragon 6s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ₹20 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೇಕೆಂದರೆ Motorola G57 Power 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.