Motorola G57 Power Smartphone: ಪ್ರಸಿದ್ಧ Motorola ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? Flipkart ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ moto g57 power 5G ಈಗ Flipkartನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಟೋ g57 ಪವರ್ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ..
ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ 6.72-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 1050 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಮೋಟೋ g57 ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 128 GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ 33W ಟರ್ಬೋಪವರ್ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಮೋಟೋ g57 ಪವರ್ 5G ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೋನಿ LYT-600 ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 50MPಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 17,999 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (MRP) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಕೇವಲ 14,999 ರೂ.ಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 750 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ ಕೇವಲ 2,999 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.