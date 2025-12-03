English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ ₹493ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಕೇವಲ ₹493ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಮೊಟೊರೊಲಾ G57 ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 3, 2025, 04:11 PM IST
  • ಮೊಟೊರೊಲಾ G57 ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ & 1050 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
  • ಇದು 33W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ

ಕೇವಲ ₹493ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Motorola G57 Power 5G Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಟೊರೊಲಾ G57 ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಇಂದಿನಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 3) ನಡೆಯಲಿದೆ. 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹493ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ EMIನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಮೊಟೊರೊಲಾ G57 ಪವರ್ 5Gಯ ​​ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 8GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹13,999 ರೂ. ಇದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ₹1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹493ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ EMIಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಜಿ57 ಪವರ್ 5ಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.72 ಇಂಚುಗಳು, HD+, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s ಜೆನ್ 4
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 8GB RAM + 128 GB
ಬ್ಯಾಟರಿ 7000mAh, 33W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 8MP, 8MP
ಓಎಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16

ಈ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಪ್ರಾಂಟೋರ್ ಕೋರ್ಸೇರ್, ಪ್ಯಾನಾಟೋನ್ ಫ್ರುಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಾಟೋನ್ ರೆಗಟ್ಟಾ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 1050 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ ಮಟ್ಟದ ಬಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು 33W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 7000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋ UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. 8.25% ರಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಮೊಟೊರೊಲಾ G57 ಪವರ್ 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೇರಿವೆ.

