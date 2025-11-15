English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಈ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 10-ಬಿಟ್ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1600 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟರ್‌ಡ್ರಾಪ್-ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 15, 2025, 03:50 PM IST
  • ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 10-ಬಿಟ್ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • Moto G96 5G ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ!
camera icon9
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಡಿಎ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಂದೇ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ..
camera icon12
pension benefits
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಡಿಎ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಂದೇ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ..
ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ..
camera icon6
Gold Loan
ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ..
ಗೌತಮ್‌ನೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಮಿಂಚು? ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
camera icon5
Amruthadhaare serial new twist
ಗೌತಮ್‌ನೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಮಿಂಚು? ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Motorola Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹22,999 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಶ್ಲೀ ಬ್ಲೂ, ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್ ಬ್ಲೂ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹17,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ..! ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿತಾಯವಿರಲ್ಲ

ಈ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 10-ಬಿಟ್ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1600 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟರ್‌ಡ್ರಾಪ್-ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. Moto G96 5G ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋ UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಧೂಳು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಸೋನಿ ಲಿಟಿಯಾ 700C ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Motorola G96 5GMotorola G96 5G price cutMotorola G96 5G launchMotorola G96 5G saleMotorola G96 5G discount

Trending News