Motorola Moto G35 5G Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ G35 ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
Motorola Moto G35 5G 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ₹9,999ರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹12,499 ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುವಾ ರೆಡ್, ಲೀಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...
Moto G35 5G 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ Vegan Leather ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು IP52-ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T760 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 20W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 5G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು! ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್..
Moto G35 ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.