  • ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Motorola 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ.. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ...

55 ಇಂಚಿನ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:46 PM IST
  • 55 ಇಂಚಿನ MOTOROLA ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD (4K) 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ
  • 59,899 ರೂ. ಮೂಲಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Motorola Qled Ultra Hd Smart Google Tv: ನವೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿವಿಗಳು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

55 ಇಂಚಿನ MOTOROLA ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 55UHDGQMVSAQ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ QLED (ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.    ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD (4K) 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ HDR ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು GameX ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 120Hzವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ MEMC ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಇದು ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 2GB RAM ಮತ್ತು 32GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಕ್ರೋಮ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್) ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿಯ MRP 59,899 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ 50 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ 29,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 

ಇದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು HSBC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 1,700 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ 27,799 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 5,000 ರೂ.ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 22,799 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.  

