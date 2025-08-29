English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಯೋದ IPO ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ? ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಎಜಿಎಂ) ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:42 PM IST
    • ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ - ಅಂಬಾನಿ
    • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಲುಪಿದೆ 50 ಕೋಟಿ
    • ಜಿಯೋ ಟ್ರೂ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಕೋಟಿ

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukradese
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
camera icon7
Grahan Yog
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
camera icon8
Lunar eclipse 2025 Lucky Zodiac sign
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಜಿಯೋದ IPO ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ? ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

ಮುಂಬೈ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುದಾರರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಿಯೋದ ಐಪಿಒ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2026ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಎಜಿಎಂ) ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹೊಸ ಬಾಸ್​ ನೇಮಕ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದನಿಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಶ್ರೀಮಂತ

"ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ನೇ ಇಸವಿಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಯೋವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಹವರ್ತಿಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಜಿಯೋವನ್ನು ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಕರೆದರು. ಜಿಯೋದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು (ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್) ಉಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಆಧಾರ್, ಯುಪಿಐ, ಜನ್ ಧನ್ ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್) ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಜಿಯೋ ಕೆಲವು ಊಹಿಸಲು ಸಹ ಆಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಿಯೋದ 5ಜಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು. 22 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಯೋ ಟ್ರೂ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ 'ಔಟ್'! 12 ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯದಲ

"ಜಿಯೋ ಟ್ರೂ 5ಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ವೇಗ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಜಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಜಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Jio IPOMukesh Ambani

Trending News