SIM ಇಲ್ಲದೆಯೇ QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ : ಜಿಯೋ, ಏರ್ ಟೆಲ್ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ BSNL

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು BSNL (ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಈಗ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ eSIMಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
BSNLನ eSIM ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತದರ ವಿಶೇಷತೆ :
BSNLನ eSIM ಸೇವೆಯು ಈಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ, QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಪಾತ್ರವೇನು? :
ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ MOVE ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ, BSNLಗೆ eSIM ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ GSMA ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, BSNL ಈಗ eSIMಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ? :
- QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- 2G, 3G ಮತ್ತು 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ.
- ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಫೋನ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ eSIM ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಾರತ ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? :
ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು BSNL ನಡುವಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ IoT ಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ :
ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಎ.ಎಸ್.. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣನ್ ಪ್ರಕಾರ "BSNL ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ eSIM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ರಾಬರ್ಟ್ ರವಿ ಹೇಳಿದರು.