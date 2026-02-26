English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

Electric vehicle: ದಿನೇ ದಿನೇ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇಸೆತ್ತ ಜನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 26, 2026, 01:24 PM IST
ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

EV Recharge: ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್‌ಪೇ ʼಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿʼಯನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಹೌದು, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್‌ಪೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಈ ಮೊದಲು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ  ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ನೀವಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
* ಮೊದಲಿಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ.
* ಅಲ್ಲಿ 'ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇವಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. 
* ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
* ನಂತರ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇವಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. 

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ್ ಅನಂತನಾರಾಯಣನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.2 ಹಾಗೂ 2.4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?..ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ!

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್‌ಪೇ ಸಿಇಒ ನೂಪುರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಇವಿ ವಾಲೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

