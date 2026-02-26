ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

EV Recharge: ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ಪೇ ʼಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿʼಯನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ಪೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಈ ಮೊದಲು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
* ಮೊದಲಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
* ಅಲ್ಲಿ 'ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇವಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
* ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
* ನಂತರ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇವಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ್ ಅನಂತನಾರಾಯಣನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ಪೇ ಸಿಇಒ ನೂಪುರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಇವಿ ವಾಲೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.