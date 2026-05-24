VinFast VF8 Electric SUV: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ VinFast ತನ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ VF8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ SUV ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ VinFast VF8 ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. V-ಆಕಾರದ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 19 ಇಂಚಿನ ಅಲೋಯ್ ವೀಲ್ಗಳು SUVಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾಹನದ ಉದ್ದ 4701 mm ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ SUVಯಲ್ಲಿ 228 bhp ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 60kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಾಹನದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 12.9 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60 (ಎಕ್ಸ್ ರೂಂ ದರ) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
VinFast ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಹಾಜರಾತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ VF8 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ VinFast VF8 ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.