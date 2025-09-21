Laptop Tv Mobile rate after GST in Kannada: GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ 5% ಮತ್ತು 18%. ಟಿವಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ACಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ 10% ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ
ಸರ್ಕಾರವು ಟಿವಿ (LCD ಮತ್ತು LED), ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ACಗಳು, ಡಿಶ್ವಾಶರ್ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,000 ರಿಂದ ₹2,000 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು. ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳು ₹1,500 ರಿಂದ ₹3,000 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 18% GST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST 18% ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
