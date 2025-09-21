English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಎಫೆಕ್ಟ್‌: ನಾಳೆಯಿಂದ ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌, ಮೊಬೈಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ?

Laptop Tv Mobile rate after GST: ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ 5% ಮತ್ತು 18%. ಟಿವಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು, ACಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:22 PM IST
    • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ
    • ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ 10% ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ
    • ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

Trending Photos

ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
camera icon5
maruti suzuki
ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮರು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು...!
camera icon5
Courageous Zodiac Signs
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮರು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು...!
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಎಫೆಕ್ಟ್‌: ನಾಳೆಯಿಂದ ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌, ಮೊಬೈಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ?

Laptop Tv Mobile rate after GST in Kannada: GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ 5% ಮತ್ತು 18%. ಟಿವಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು, ACಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ 10% ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ

ಸರ್ಕಾರವು ಟಿವಿ (LCD ಮತ್ತು LED), ಮಾನಿಟರ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ACಗಳು, ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,000 ರಿಂದ ₹2,000 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು. ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳು ₹1,500 ರಿಂದ ₹3,000 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 18% GST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ GST 18% ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಂದ್..!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಸರಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

new gstTV price after new GSTlaptop price after new GSTmobile price after new GST

Trending News