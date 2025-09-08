English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದು GST ಹೊಸದರದ ಪರಿಣಾಮ : ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತ : ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಭಾರೀ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 8, 2025, 11:36 AM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
  • ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತ?
  • ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಇದು GST ಹೊಸದರದ ಪರಿಣಾಮ : ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತ : ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು

ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರುಗಳ ದರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸಿವೆ. ಹುಂಡೈನಿಂದ ಟಾಟಾವರೆಗಿನ ಕಾರು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.   

ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಎಂಡಿ ಅನ್ಸೂ ಕಿಮ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ:
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳನ್ನು 4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1200 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಥವಾ 1500 ಸಿಸಿ (ಡೀಸೆಲ್) ವರೆಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ 40% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತ? : 
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಭಾರೀ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ : 
* ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ - ರೂ. 73,808
* ಔರಾ - ರೂ. 78,465
* ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ - ರೂ. 89,209
* ಐ20 - ರೂ. 98,053
* ಐ20 ಎನ್ ಲೈನ್ - ರೂ. 1,08,116
* ವೆನ್ಯೂ  - ರೂ. 1,23,659
* ವೆನ್ಯೂ ಎನ್ ಲೈನ್ - ರೂ. 1,19,390
* ವೆರ್ನಾ - ರೂ. 60,640
* ಕ್ರೆಟಾ - ರೂ.72,145
* ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್ - ರೂ. 71,762 .
* ಅಲ್ಕಾಜರ್ - ರೂ. 75,376 .
* ಟಕ್ಸನ್ - ರೂ. 2,40,303 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ : 
ಈ ಕಡಿತದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಕ್ಸನ್ ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಮೇಲೆ 2.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಐ20 ನಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

