Oppo A6s Pro Smartphone: ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ A6s ಪ್ರೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪೋ A6 ಪ್ರೊನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗೇಮರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Oppo A6s Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1400 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು MediaTek Dimensity 6360 Max ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅದರಲ್ಲಿ 4300mm² VC ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು 12GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹುಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ. IP68 ಮತ್ತು IP69 ನಂತಹ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಬತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಫೋನ್ ಬಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು 7000mAhನ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 80W ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರವು 3D ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಲೋಟಸ್ ರೂಪಾಂತರವು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಕಲರ್ LCD ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂನ್ಶೈನ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣವನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು ಸುಮಾರು 30,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 40,900 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು Oppo F33 Pro ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಳಿಕೆ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ Oppo ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.