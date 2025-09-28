ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ..!? ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಂತೆ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಗರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು
ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.77, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.67
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.50, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.03
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹105.41, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.03
ಚೆನ್ನೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹100.80, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.39
ಅಹಮದಾಬಾದ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.49, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.16
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.99
ನೋಯ್ಡಾ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.77, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.89
ಆಗ್ರಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.23, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹87.23
ಜೈಪುರ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹104.72, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.21
ಇಂದೋರ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹106.41, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹91.81
ಪಾಟ್ನಾ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹105.56, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹91.80
ರಾಂಚಿ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹97.86, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹92.62
ಸೂರತ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.00, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹89.50
ಚಂಡೀಗಢ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.30, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹82.45
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UPI ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಲೋನ್ ! ಮರುಪಾವತಿಗೆ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ : ಬಾಲಾಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ