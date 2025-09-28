English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ..!? ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 28, 2025, 05:06 PM IST
    • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ದರ ಬಿಡುಗಡೆ
    • ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ
    • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ..!? ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಂತೆ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಗರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.77, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.67
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.50, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.03
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹105.41, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.03
ಚೆನ್ನೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹100.80, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.39
ಅಹಮದಾಬಾದ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.49, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.16
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.99
ನೋಯ್ಡಾ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.77, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.89
ಆಗ್ರಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹94.23, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹87.23
ಜೈಪುರ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹104.72, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90.21
ಇಂದೋರ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹106.41, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹91.81
ಪಾಟ್ನಾ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹105.56, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹91.80
ರಾಂಚಿ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹97.86, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹92.62
ಸೂರತ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹95.00, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹89.50
ಚಂಡೀಗಢ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹94.30, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹82.45

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ.

