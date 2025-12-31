ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ Realme 16 Pro, Realme 16 Pro+ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

Realme 16 Pro Series: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ Realme 16 Pro ಸಿರೀಸ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. Realme 16 Pro+ 5G ಮತ್ತು Pad 3 5G ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು Realme 16 Pro ಸರಣಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. Realme 16 Pro+ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, RAM ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ
ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದರ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹31,999 ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬೆಲೆ ₹33,999 ಆಗಿರಬಹುದು. 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹36,999 ಆಗಿರಬಹುದು.
8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ Realme 16 Pro+ 5G ಬೆಲೆ ₹39,999 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಪ್ರೊ+ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹44,999 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯು 7,000mAh ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಲುಮಾಕಲರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್-ಚಾಲಿತ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5G ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7ನೇ-ಜನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G SoC ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
