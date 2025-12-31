English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ Realme 16 Pro, Realme 16 Pro+ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ Realme 16 Pro, Realme 16 Pro+ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 31, 2025, 05:16 PM IST
  • 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ Realme 16 Pro ಸಿರೀಸ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸ Realme 16 Pro, Realme 16 Pro+ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ
  • ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!
camera icon10
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
camera icon7
What does India buy from Pakistan
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌
camera icon5
Gold prices today
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌
ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು..ಏನದು ಟೂ ಪೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್..!
camera icon6
ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು..ಏನದು ಟೂ ಪೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್..!
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ Realme 16 Pro, Realme 16 Pro+ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

Realme 16 Pro Series: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ Realme 16 Pro ಸಿರೀಸ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. Realme 16 Pro+ 5G ಮತ್ತು Pad 3 5G ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು Realme 16 Pro ಸರಣಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. Realme 16 Pro+ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, RAM ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ

ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದರ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಸಂರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹31,999 ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬೆಲೆ ₹33,999 ಆಗಿರಬಹುದು. 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹36,999 ಆಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,239 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ Realme 16 Pro+ 5G ಬೆಲೆ ₹39,999 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಪ್ರೊ+ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹44,999 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯು 7,000mAh ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಲುಮಾಕಲರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್-ಚಾಲಿತ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5G ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7ನೇ-ಜನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G SoC ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತೆ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Realme 16 Pro Series SmartphoneRealme 16 ProRealme 16 Pro+Realme 16 Pro SeriesRealme 16 Pro Price

Trending News