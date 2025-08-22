English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPI ಬಳಕೆದಾರರೇ ಅಲರ್ಟ್‌... ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

UPI transaction limit: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UPI ಮೂಲಕ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:02 PM IST
    • UPI (ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
    • ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
    • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು

Trending Photos

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
camera icon9
bigg boss
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon7
Dhan Samriddhi Yoga
ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್‌... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
camera icon7
Red Thread
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್‌... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
UPI ಬಳಕೆದಾರರೇ ಅಲರ್ಟ್‌... ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

UPI (ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈಗ UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UPI ಮೂಲಕ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ IPO RBI ಚಿಲ್ಲರೆ ನೇರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು P2P (ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ) ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು P2M (ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ) ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾವತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

P2M (ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು) ನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ 20 ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು, IPOಗಳು, RBI ಚಿಲ್ಲರೆ ನೇರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಳು, ವಿಮೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳು:
HDFC ಯಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ UPI ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

UPI ಲೈಟ್ ಮಿತಿ:
UPI ಲೈಟ್ ಸಣ್ಣ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ 4,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ. ಇರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್‌... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

UPI123 ಪಾವತಿ ಮಿತಿ:
UPI (UPI123Pay) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ಮಿತಿ ರೂ. 10,000. ಈ ಪಾವತಿಯನ್ನು IVR ಕರೆ, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

UPIUPI transactionsUPI new rule implementation

Trending News