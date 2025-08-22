UPI ಬಳಕೆದಾರರೇ ಅಲರ್ಟ್‌... ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

UPI (ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈಗ UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UPI ಮೂಲಕ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ IPO RBI ಚಿಲ್ಲರೆ ನೇರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು P2P (ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ) ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು P2M (ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ) ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾವತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
P2M (ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು) ನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ 20 ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು, IPOಗಳು, RBI ಚಿಲ್ಲರೆ ನೇರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಳು, ವಿಮೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳು:
HDFC ಯಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ UPI ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
UPI ಲೈಟ್ ಮಿತಿ:
UPI ಲೈಟ್ ಸಣ್ಣ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ 4,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ. ಇರಿಸಬಹುದು.
UPI123 ಪಾವತಿ ಮಿತಿ:
UPI (UPI123Pay) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ಮಿತಿ ರೂ. 10,000. ಈ ಪಾವತಿಯನ್ನು IVR ಕರೆ, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.