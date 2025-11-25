ಹೊಸ Tata Sierra SUV ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Tata Sierra SUV launch: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ SUV ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ (Tata Sierra SUV)ವನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 17 mm ಬೈ-LED ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್+, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್+, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್+ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಿಮ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ SUVಗಾಗಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಸರಣಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಶಕ್ತಿ: 160 PS
* ಟಾರ್ಕ್: 255 NM
1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ (Naturally Aspirated) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಘಟಕವು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCA ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
* ಶಕ್ತಿ: 106 PS
* ಟಾರ್ಕ್: 145 NM
1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಡೀಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿವೆ.
* ಪವರ್: 118 PS
* ಮ್ಯಾನುವಲ್: 260 NM
* ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ: 280 NM
ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ SUV ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಕರ್ವ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗ-ಮೊದಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ iRA ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್
* OTA ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ
* 12.3-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೇಜಂರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
* 10.5-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
* 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು 18 ಸೌಂಡ್ ಮೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ
* ಆರ್ಕೇಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್
* ಹೈಪರ್ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
* ದ್ವಿ-ವಲಯ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Dual-zone climate control)
* ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್
* ಮೂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್
* ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
* ಹಿಂಭಾಗದ ಸನ್ಶೇಡ್ಗಳು
* 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ SUV ಯನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?: ನೀವು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನ ಈ ಮುನ್ನಾರ್ ಮಿಸ್ಟ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ರಫ್, ಕೂರ್ಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
SUV ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.