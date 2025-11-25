English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಹೊಸ Tata Sierra SUV ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ Tata Sierra SUV ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUV ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:21 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ SUV ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ಸುರಕ್ಷತೆ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUV
  • ಕಂಪನಿಯು ಈ SUVಗಾಗಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
camera icon7
Monica Bedi
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Vipreet RajaYoga
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
ಹೊಸ Tata Sierra SUV ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Tata Sierra SUV launch: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ SUV ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ (Tata Sierra SUV)ವನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 17 mm ಬೈ-LED ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್+, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್+, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್+ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಿಮ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ..! ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ?

ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ SUVಗಾಗಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಸರಣಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಶಕ್ತಿ: 160 PS
* ಟಾರ್ಕ್: 255 NM

1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ (Naturally Aspirated) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಘಟಕವು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCA ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
* ಶಕ್ತಿ: 106 PS
* ಟಾರ್ಕ್: 145 NM

1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಡೀಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿವೆ.
* ಪವರ್: 118 PS
* ಮ್ಯಾನುವಲ್: 260 NM
* ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ: 280 NM

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ SUV ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಕರ್ವ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗ-ಮೊದಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

* ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ iRA ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್
* OTA ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ
* 12.3-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೇಜಂರ್‌ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
* 10.5-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟರ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
* 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು 18 ಸೌಂಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ
* ಆರ್ಕೇಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್‌
* ಹೈಪರ್ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
* ದ್ವಿ-ವಲಯ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Dual-zone climate control)
* ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್
* ಮೂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್
* ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
* ಹಿಂಭಾಗದ ಸನ್‌ಶೇಡ್‌ಗಳು
* 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ SUV ಯನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?: ನೀವು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನ ಈ ಮುನ್ನಾರ್ ಮಿಸ್ಟ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ರಫ್, ಕೂರ್ಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! EPFO ​​ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ, PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲಾಭವೆಷ್ಟು?

SUV ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Tata Sierra launchTata Sierra SUV launchTata Sierra Enginetata Sierra SUV priceTata Sierra SUV features

Trending News