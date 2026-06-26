Nissan Gravite CNG: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಿಸಾನ್ ಮೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ Nissan Gravite CNG 7-ಸೀಟರ್ MPVಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ CNG ಸೆಟಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ 7-ಸೀಟರ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಸಾನ್ ಈ CNG ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್ ಬದಲು ಡೀಲರ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹82,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಆಗಿದ್ದು, 16 ರಾಜ್ಯಗಳ 60 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Gravite CNG ಮಾದರಿ 1.0 ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. CNG ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ICAT ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ವಾರಂಟಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಲಿಡ್ ಒಳಗೇ ಇರುವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿನಿಷ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈನಸ್ ಎಂದರೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಸಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ Gravite CNG ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ₹6.48 ಲಕ್ಷ (Visia CNG) ಆಗಿದ್ದು, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ Tekna Launch Edition CNG ₹9.50 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟೆ CNG ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು 7-ಸೀಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಹುಡುಕುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.