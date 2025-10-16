English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಚನೆ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಚನೆ

Universal Blood Group Kidney: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ  ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:13 PM IST
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರಚನೆ
  • ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು ?

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಚನೆ

ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ  ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಂಡವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆ.  ಇದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು  ಹೇಳುವುದೇನು ? : 
ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಿದರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಮಾನವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಉತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ O ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ O ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವೈಫೈ 8..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ?

ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? : 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಂಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಂತೆ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಂತ ದಾನಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಗಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? : 
ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು A ಪ್ರಕಾರದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು O ಪ್ರಕಾರದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಿಣ್ವಗಳು A ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳನ್ನು (ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು) ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕತ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕತ್ತರಿಗಳು A ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಜನಕ ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು O ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ABO ಪ್ರತಿಜನಕ-ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಿಯೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್.. ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫೋನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

