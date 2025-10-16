ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಚನೆ

ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಂಡವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು ? :
ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಿದರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಮಾನವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಉತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ O ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ O ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? :
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಂಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಂತೆ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಂತ ದಾನಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಗಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? :
ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು A ಪ್ರಕಾರದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು O ಪ್ರಕಾರದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಿಣ್ವಗಳು A ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳನ್ನು (ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು) ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕತ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕತ್ತರಿಗಳು A ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಜನಕ ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು O ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ABO ಪ್ರತಿಜನಕ-ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
