ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ : ಬಾಲಾಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:55 PM IST
  • ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
  • ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು
  • ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನ

ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ : ಬಾಲಾಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ AI ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ : 
ವೈಕುಂಠಂ -1 ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳು ದೇವಾಲಯದಾದ್ಯಂತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮುಖಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಜನಸಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Paytm ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ : ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ

ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು : 
ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ AI ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 3D ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ, ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನ :
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೊಸ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ   ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಹರಿವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಲಿಪಿಲಿ ಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು AI ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

