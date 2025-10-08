English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿನ್ , ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಬರೀ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು UPIಪೇಮೆಂಟ್

ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 8, 2025, 02:23 PM IST
  • ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
  • ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
  • ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪಿನ್ , ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಬರೀ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು UPIಪೇಮೆಂಟ್

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ, UPI ಲೈಟ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇರೆಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? : 
UPI ಲೈಟ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವೇರೆಬಲ್  ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಟಿ. ರಬಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. . UPI ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಣ್ಣ-ಮೌಲ್ಯದ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಡೆವೆಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.90 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ TATA ಕಂಪನಿ : Harrier EV ಮೇಲೆಯೂ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ : 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ  UPI ಲೈಟ್‌  ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇವಲ speak, and pay ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಈ  ವೀಡಿಯೊವನ್ನು NPCI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಊಟ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವೇರೆಬಲ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ UPIಯ ಮೊದಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ : 
ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಬಿಎಸ್ ಅಲ್ಲದ (ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೇರೆಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಲೈಟ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹7,499ಕ್ಕೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯುಳ್ಳ Moto g06 POWER ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

