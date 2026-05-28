Nothing Phone 3: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ Nothing Phone 3 ಇದೀಗ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. Amazonನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
Nothing Phone (3) ತನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್, Glyph Interface ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Nothing Phone (3) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹84,999 ಇದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 49% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹42,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ Snapdragon 8s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Nothing ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ Amazon ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟೆಕ್ ವಲಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Samsung, OnePlus ಮತ್ತು iPhone ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು Nothing ಈ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Nothing Phone (3) ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, Amazon ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.