/6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ₹34,999ಕ್ಕೆ Nothing Phone 4b

Nothing Phone (4b) Smartphone: ನಂಥಿಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ Nothing Phone (4b) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Blue ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹34,999 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹54,999 ಇದ್ದು, 36% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹20,000 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
₹54,999 ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ ಈಗ ₹34,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ
Nothing Phone (4b) 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Blue ವೇರಿಯಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹34,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ Black ಮತ್ತು White ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹38,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹54,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಫೋನ್ ಸದ್ಯ ₹34,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ 36% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
6.77 ಇಂಚಿನ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Nothing Phone (4b)ನಲ್ಲಿ 6.77 ಇಂಚಿನ Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 120Hz adaptive refresh rate ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Nothing ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ HDR ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
Snapdragon 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Snapdragon 6 Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Nothing ಪ್ರಕಾರ, Snapdragon ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ AI processing ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8GB RAM ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
Nothing Phone (4b)ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. Nothing ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಕರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Nothing Phone (4b)ನಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Nothing ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ Optical Image Stabilisation (OIS) ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೂ 4K ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು.
Nothingನ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ
Nothing ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಾಗಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ Phone (4b) ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. Blue, Black ಮತ್ತು White ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ Nothingನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾರದರ್ಶಕ ಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಫೋನ್ಗೆ IP64 dust and water resistance ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Nothing OS ಮತ್ತು AI ಫೀಚರ್ಗಳು
Nothing Phone (4b)ನಲ್ಲಿ Nothing OS 4.1, Android 16 ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. Nothing ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ Essential AI tools ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, AI ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ Nothingನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗೂ ಗಮನ
Nothing Phone (4b) ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ cooling system ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ touch sampling ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 120fps ವರೆಗೆ gameplay ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
₹34,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?
₹34,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಿರುವುದು Nothing Phone (4b)ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಫರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Nothing Phone (4b) 8GB + 128GB Blue ವೇರಿಯಂಟ್ ₹34,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ Nothing ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.