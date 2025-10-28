Oben Electric sports bike:ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಓಬೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್-3, ರೋರ್ ಇಝಡ್-4, ರೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. 3.4kW 4.4kW .. ನಂತಹ ಬಹು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..
ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ಇಕೋ ಮೋಡ್, ಸಿಟಿ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವೋಕ್ ಮೋಡ್. ಇಕೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಿಟಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾವೋಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಟೆಗೆ 95 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಫೋ, ಡ್ರೈವರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,36,297 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.