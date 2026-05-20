ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ Rorr Evo ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ₹99,999 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 180 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಗಂಟೆಗೆ 110 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Oben Electric: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (Oben Electric) ಕಂಪನಿಯ “Rorr Evo” ಬೈಕ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ EV ಬೈಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ Rorr Evo ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹99,999 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ದರ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹777 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2026ರಿಂದ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Oben Rorr Evo ಬೈಕ್ 3.4 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 110 ಕಿಮೀ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0-80% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ SmartIQ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 5 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಫಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಮೋಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದೀಗ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, FY27ರೊಳಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ Oben Rorr Evo ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಹೊಸ ಮೆಚ್ಚಿನ EV ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.