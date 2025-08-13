English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್:ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುವ ಈ ಟು ವ್ಹೀಲರ್

Odysse Sun Electric scooter :ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಕಿಮೀ (1.95 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು 130 ಕಿಮೀ (2.90 ಕಿಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:49 PM IST
  • ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ - ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
  • ಬೆಲೆ ಕೂಡಾ ಅಗ್ಗ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್:ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುವ ಈ ಟು ವ್ಹೀಲರ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಒಡಿಸ್ಸೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ - ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್, ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : 
ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಕಿಮೀ (1.95 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು 130 ಕಿಮೀ (2.90 ಕಿಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು AIS 156 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ 2500W ಪೀಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಡ್ರೈವ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : AIRTEL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಆಫರ್‌... ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ; ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತ

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸವಾರರ  ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ 32-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್  ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಕ್ತಿಯುತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು : 
ಪಟಿನಾ ಗ್ರೀನ್, ಗನ್‌ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೇ, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಡಿಸ್ಸಿ ಸನ್‌ನ ಶೈಲಿಯು ಅದರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 81,000 (1.95 kWh) ಮತ್ತು  91,000 (2.90 kWh) ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಸನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ Vivo V60 ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

