ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್:ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುವ ಈ ಟು ವ್ಹೀಲರ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಒಡಿಸ್ಸೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ - ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್, ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಕಿಮೀ (1.95 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು 130 ಕಿಮೀ (2.90 ಕಿಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು AIS 156 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಸ್ಸೆ ಸನ್ 2500W ಪೀಕ್ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಡ್ರೈವ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ 32-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು :
ಪಟಿನಾ ಗ್ರೀನ್, ಗನ್ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೇ, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಡಿಸ್ಸಿ ಸನ್ನ ಶೈಲಿಯು ಅದರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 81,000 (1.95 kWh) ಮತ್ತು 91,000 (2.90 kWh) ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಸನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಾದ್ಯಂತ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
