Ola Electric Roadster X+ : ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ (9.1 kWh), ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 460 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು (CMVR), 1989 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ ವಿತರಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ (9.1 kWh) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾನೇಸರ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (iCAT) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 4680-ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ : ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್+ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶಬ್ದ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅನುಸರಣೆ, ವ್ರೆಂಚ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 9.1 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ARAI) ನಿಂದ AIS-156 ತಿದ್ದುಪಡಿ 4 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರಿನ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ತಾಪಮಾನ, ಕಂಪನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.