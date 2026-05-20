4680 Bharat Cell EV Battery: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ Ola Electric ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ “4680 Bharat Cell” ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 GWh ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2027ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು 12 GWhಗೆ ಹಾಗೂ 2028ರೊಳಗೆ 20 GWhಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
“4680 Bharat Cell” ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಉತ್ತಮ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಟೆಸ್ಲಾದ ನಂತರ 4680 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವೂ ಜಾಗತಿಕ EV ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ PLI-ACC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಓಲಾ ಸೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗೆ 20 GWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 GWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ “Ola Shakti” ಹೆಸರಿನ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೇ “4680 Bharat Cell” ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, EV ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಶಕ್ತಿಸಂಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.