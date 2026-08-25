Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 320KM ರೇಂಜ್! Ola S1 Pro+ Gen 3 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 320KM ರೇಂಜ್! Ola S1 Pro+ Gen 3 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Ola S1 Pro+ Gen 3 ಕೇವಲ ರೇಂಜ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ 5.2kWh ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 130 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೋರಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ 0ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 2.1 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 25, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:10 PM IST
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 320KM ರೇಂಜ್! Ola S1 Pro+ Gen 3 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 320KM ರೇಂಜ್! Ola S1 Pro+ Gen 3 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ
2
3
4
5