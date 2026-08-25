Ola S1 Pro+ Gen 3 Electric Scooter: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ Ola Electric ಇದೀಗ S1 Pro+ Gen 3 ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 320 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ IDC ರೇಂಜ್, 130 ಕಿ.ಮೀ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹಾಗೂ 13kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ನೀಡುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
320 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
Ola S1 Pro+ Gen 3ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 320 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್. 5.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ 320 ಕಿ.ಮೀ. ಎನ್ನುವುದು IDC ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರುವ ರೇಂಜ್. ನೈಜ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವೇಗ, ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
13kW ಪವರ್, 130 kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್
Ola S1 Pro+ Gen 3 ಕೇವಲ ರೇಂಜ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ 5.2kWh ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 130 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೋರಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ 0ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 2.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಗರ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗದ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು
Ola S1 Pro+ Gen 3 ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 5.2kWh ಆವೃತ್ತಿ 320 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡಿದರೆ, 4kWh ಆವೃತ್ತಿ 242 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. 4kWh ಮಾದರಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 128 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು 5.2kWh ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 4kWh ಆವೃತ್ತಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಸ್ತುತ Ola Electric ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ S1 Pro+ Gen 3 ಬೆಲೆ ₹1,59,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ವೇರಿಯಂಟ್, ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕುಟುಂಬದ S1 Pro Gen 3 ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,29,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. S1 Pro Gen 3ನಲ್ಲಿ 4kWh ಮತ್ತು 3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 242 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 176 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು Ola Electric ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಸ್
ಹೊಸ S1 Pro+ Gen 3ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ABS, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು Brake-by-Wire ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. Brake-by-Wire ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಡ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ MCU ಹಾಗೂ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
MoveOS 5 ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್
Ola S1 Pro+ Gen 3ನಲ್ಲಿ MoveOS 5 ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. SOS Alerts, Road Trip, Bharat Mood ಮತ್ತು Multi-mode Traction Control ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು Ola Electric ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಸೀಟ್, ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ಮಿರರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ರಿಮ್ ಡಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫುಲ್ ಚೈನ್ ಕವರ್ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್, ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ Ola S1 Pro+ Gen 3 ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೈಜ ರೇಂಜ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವಿಮೆ, ಆನ್ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 320 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ IDC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೇಂಜ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 320 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್, 13kW ಪವರ್, 130 kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ Ola S1 Pro+ Gen 3, ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.