ಓಣಂ ಆಫರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ Tata Motors:ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

"Kerala Comes Together with Tata Motors" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 2,00,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ EMIಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರೋಥ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ EMI ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 100 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಡಿಮೆ EMI ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಣಕಾಸು, ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ, AMC ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ICE ಮಾದರಿಗಳು: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಟಿಯಾಗೊ: ರೂ. 60,000
ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್: ರೂ. 1,00,000
ಪಂಚ್: ರೂ. 65,000
ನೆಕ್ಸಾನ್: ರೂ. 60,000
ಕರ್ವ್: ರೂ. 40,000
ಹ್ಯಾರಿಯರ್: ರೂ. 75,000
ಸಫಾರಿ: ರೂ. 75,000
ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳು: 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಟಿಯಾಗೊ.ಇವಿ: ರೂ .1,00,000
ಪಂಚ್.ಇವಿ: ರೂ. 85,000
ನೆಕ್ಸಾನ್.ಇವಿ: ರೂ. 1,00,000
ಕರ್ವ್.ಇವಿ: ರೂ. 2,00,000
ಹ್ಯಾರಿಯರ್.ಇವಿ: ರೂ. 1,00,000
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 83 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ 622 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಬೇಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 62 ನಗರಗಳು, ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, 5 Tata.ev ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನೈಜ-ಸಮಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.