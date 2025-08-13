English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಓಣಂ ಆಫರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ Tata Motors:ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 2,00,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 13, 2025, 02:29 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಂದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
  • ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 2,00,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಕೊಡುಗೆ ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ

"Kerala Comes Together with Tata Motors"  ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 2,00,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ EMIಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲೂನ್  ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರೋಥ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ EMI ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 100 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಡಿಮೆ EMI ಗಳು ಸೇರಿವೆ.  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಣಕಾಸು, ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ, AMC ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ : ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್:ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುವ ಈ ಟು ವ್ಹೀಲರ್

ICE ಮಾದರಿಗಳು: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ : 
ಟಿಯಾಗೊ: ರೂ. 60,000
ಟಿಯಾಗೊ: ರೂ. 60,000
ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್: ರೂ. 1,00,000
ಪಂಚ್: ರೂ. 65,000
ನೆಕ್ಸಾನ್: ರೂ. 60,000
ಕರ್ವ್: ರೂ. 40,000
ಹ್ಯಾರಿಯರ್: ರೂ. 75,000
ಸಫಾರಿ: ರೂ. 75,000

ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳು: 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಟಿಯಾಗೊ.ಇವಿ: ರೂ .1,00,000
ಪಂಚ್.ಇವಿ: ರೂ. 85,000
ನೆಕ್ಸಾನ್.ಇವಿ: ರೂ. 1,00,000
ಕರ್ವ್.ಇವಿ: ರೂ. 2,00,000
ಹ್ಯಾರಿಯರ್.ಇವಿ: ರೂ. 1,00,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : AIRTEL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಆಫರ್‌... ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ; ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 83 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ 622 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಬೇಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 62 ನಗರಗಳು, ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, 5 Tata.ev ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನೈಜ-ಸಮಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

